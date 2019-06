‘Claims van mensenhandel anders aanpakken’

Asielzoekers die via een ander Europees land Nederland hebben bereikt en hier aangifte doen wegens mensenhandel, krijgen in de toekomst niet meer standaard een tijdelijke verblijfsvergunning. Alleen als voor het onderzoek naar de aangifte het noodzakelijk is dat de asielzoeker in Nederland blijft, wordt zo’n speciale vergunning verleend.

Normaal gesproken moet het land waar een asielzoeker Europa binnenkomt de asielaanvraag in behandeling nemen. Reist iemand door om in een ander Europees land asiel aan te vragen, dan wordt hij teruggestuurd. Die regel vervalt nu echter als iemand zegt slachtoffer te zijn van mensenhandel.

Het aantal van dit soort aangiftes door asielzoekers is de afgelopen jaren fors gestegen, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) aan de Tweede Kamer, en daarmee ook het aantal afgegeven verblijfsvergunningen. Sommige instanties vermoeden misbruik van de huidige regels. Daarom past de staatssecretaris de regels aan.