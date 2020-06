Claims in toeslagenaffaire afgewezen door foute informatie fiscus

Een speciale commissie heeft het dossier van een groep ouders die om compensatie wegens de toeslagenaffaire vroegen, beoordeeld op basis van onjuiste informatie. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Het gaat om ouders in een specifieke fraudezaak, genaamd Anker. Er is geconcludeerd dat deze zaak niet vergelijkbaar was met de eerste fraudezaak die is onderzocht, ‘CAF-11’. De ouders kregen dus niet automatisch compensatie. De ‘commissie van wijzen’ die dit heeft bepaald, heeft dit gedaan op basis van onjuiste informatie, meldt Van Huffelen.

Het is het zoveelste probleem in de toeslagenaffaire, die Van Huffelen juist moet ophandelen. Vorige week werd de wet aangenomen die compensatie voor gedupeerde ouders moet regelen Ze spreekt dan ook van een „valse start van de hersteloperatie”.

Bij duizenden ouders werd de kinderopvangtoeslag enkele jaren geleden onterecht stopgezet. Zij moesten tienduizenden euro’s terugbetalen en veel van hen raakten daardoor in de problemen.

Van Huffelen informeerde de Kamer vlak voor een debat over de Belastingdienst over de fouten. Kamerleden reageerden meteen woest. „Onbestaanbaar”, zegt D66’er Steven van Weyenberg. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en SP’er Renske Leijten vroegen eerder al specifiek naar deze zaak, en waarom ze niet vergelijkbaar is met CAF-11. „Weer gaat het mis. Ongelooflijk”, zegt Leijten. Volgens haar moet de Belastingdienst geen rol meer spelen in het compensatieproces. „U hoeft geen enkele illusie te hebben, zeg ik tegen de regering, dat de ouders de Belastingdienst in dit proces nog vertrouwen”, aldus Omtzigt.

De zaak-Anker wordt heroverwogen, zegt Van Huffelen. Er komt daarnaast een extern onderzoek naar de hersteloperatie die eerder dit jaar werd opgericht voor het afhandelen van de toeslagenaffaire.