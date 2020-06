Claims in toeslagenaffaire afgewezen door foute informatie fiscus

Een speciale commissie heeft het dossier van een groep ouders die om compensatie wegens de toeslagenaffaire vroegen, beoordeeld op basis van onjuiste informatie. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Het gaat om ouders in een specifieke fraudezaak, genaamd Anker. Er is geconcludeerd dat deze zaak niet vergelijkbaar was met de eerste fraudezaak die is onderzocht, ‘CAF-11’. De ouders kregen dus niet automatisch compensatie. De ‘commissie van wijzen’ die dit heeft bepaald, heeft dit gedaan op basis van onjuiste informatie, meldt Van Huffelen.

Kamerleden ongeduldig over toeslagenaffaire

Het is het zoveelste probleem in de toeslagenaffaire, die Van Huffelen juist moet afwikkelen. Vorige week werd de wet aangenomen die compensatie voor gedupeerde ouders moet regelen Ze spreekt dan ook van een „valse start van de hersteloperatie”.



Bij duizenden ouders werd de kinderopvangtoeslag enkele jaren geleden onterecht stopgezet. Zij moesten tienduizenden euro’s terugbetalen en veel van hen raakten daardoor in de problemen.