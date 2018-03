Claim kan op bestemming na missen aansluiting

Passagiers die met aansluitende vluchten naar een ander land in de EU vliegen en vertraging oplopen tijdens het eerste deel, kunnen compensatie eisen bij de rechter in de lidstaat van de eindbestemming. Voorwaarde is wel dat de verschillende vluchten in één transactie zijn geboekt.

Het Europees Hof van Justitie heeft dat verduidelijkt op verzoek van Duitse gerechtelijke instanties. Passagiers die bij Air Berlin en Iberia vluchten van Spanje naar Duitsland hadden geboekt, liepen vertraging op bij de eerste binnenlandse vlucht in Spanje, uitgevoerd door het Spaanse Air Nostrum. Daardoor misten ze hun aansluitende vlucht naar Duitsland. De vertraging was meer dan drie uur, wat hun recht geeft op compensatie tot 600 euro.

De organisatie Flightright spande in Duitsland een zaak aan namens de reizigers, waarop Duitse rechters zich afvroegen of zij wel bevoegd waren om te oordelen over een vliegtuigmaatschappij die haar hoofdvestiging in een andere lidstaat heeft, terwijl ook de vertraging in een ander land (Spanje) plaatsvond.

Het hof in Luxemburg oordeelt nu dat rechters in het land van de eindbestemming mogen oordelen over de prestaties van de luchtvaartmaatschappijen over het hele traject.