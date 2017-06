Cijfermeester Zalm wordt weer informateur

Bijna twaalf jaar waakte hij over de Nederlandse schatkist, waarna hij te boek kwam te staan als een van de beste ministers van Financiën die Nederland heeft gekend. Nu aan Gerrit Zalm de taak om de vorming van een nieuw kabinet in goede banen te leiden, een functie die hij in 1998 samen met Wim Kok (PvdA) en Els Borst (D66) al eens vervulde bij de totstandkoming van Paars II.

De leiders van de VVD, CDA D66 en de ChristenUnie zullen vooral hun cijfers goed op een rijtje moeten hebben: Zalm staat bekend als een strenge boekhouder. Door de zogenoemde Zalmnorm bleven de uitgaven in de kabinetten Paars I en Paars II binnen de perken en werd het begrotingstekort weggewerkt. In 2002 werd hij fractievoorzitter van de liberalen, maar een jaar later was hij onder premier Jan Peter Balkenende terug op zijn oude stek, het ministerie van Financiën.

Na zijn carrière in Den Haag maakte Zalm de overstap naar de bankenwereld. Bij de ter ziele gegane en omstreden DSB-Bank van Dirk Scheringa was hij minder dan een jaar ‘chief economist’. Een jaar nadat de wereldeconomie in 2008 in elkaar was geklapt ging Zalm aan de slag bij de ABN AMRO, die samen met de Fortis Bank was genationaliseerd om een totale ineenstorting te voorkomen. In 2010 werd Zalm bestuursvoorzitter, een functie die hij tot begin dit jaar vervulde.

Zalm is bepaald geen ideologische houwdegen. Dat kan een voordeel zijn voor de formatiebesprekingen, waarin de VVD en CDA enerzijds en D66 en de CU anderzijds vrij ver uit elkaar staan. Voordat Zalm begin jaren 80 overstapte naar de VVD was deze zoon van een kolenboer ruim tien jaar actief lid van de Partij van de Arbeid.

Een sombere bedoeling zullen de onderhandelingen in ieder geval niet worden, de schaterlach van de gewezen minister kunnen de meeste mensen blind herkennen. Het was in de jaren 90 inspiratie voor diverse persiflages, onder meer bij tv-programma’s als Koefnoen.

En als de gemoederen aan tafel al te hoog oplopen, kan Zalm de onderhandelaars wellicht verleiden tot een potje flipperkasten: hij is een zelfverklaard fanaat. „Er is niets zo leuk als lekker rammen op een flipperkast”, zei Zalm in 2012 tegen internetplatform Vice.