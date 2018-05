CIDI noemt uitspraken Kuzu (DENK) „ziek”

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt recente uitspraken van DENK-Kamerlid Kuzu „ziek” en roept politieke partijen op daar afstand van te nemen.

Het CIDI verwijt Kuzu dat hij woensdag, in het Kamerdebat over de informele Europese top, „Israël op één lijn stelde met Nazi-Duitsland”.

In het debat roerde Kuzu de situatie in de Gazastrook aan. De mensen daar worden, aldus het DENK-Kamerlid, „al 70 jaar lang opgesloten in een modern concentratiekamp, zoals Hajo Meyer, overlevende van Auschwitz, de Gazastrook typeerde”. Ook moeten zij al „70 jaar lang met lede ogen toezien hoe de westerse wereld een staat die steeds maar weer doorgaat met het bouwen van illegale nederzettingen om “Lebensraum” te creëren, de hand boven het hoofd houdt. 70 jaar lang toezien dat een staat immigratie van een homogene groep bevordert met de “Heim ins Reich”-gedachte (...)”.

In een tweet riep het CIDI woensdag alle politieke partijen op afstand te nemen van deze uitspraken. SGP-leider Van der Staaij, wiens partij niet deelnam aan het Kamerdebat, deed dat vandaag ook. „Jodenhaat is helaas niet alleen iets van de straat. Deze uitspraken zijn zeer verwerpelijk!”, aldus Van der Staaij.

In het Kamerdebat van woensdag reageerde niemand op de uitspraken van Kuzu.