ChristenUnie wil stop op uitzetten kinderen

Nu ook regeringspartij CDA een versoepeling wil van het kinderpardon, moeten er in Nederland voorlopig geen kinderen het land worden uitgezet, vindt de ChristenUnie. „Drie van de vier partijen uit de coalitie zeggen nu dat het kinderpardon te streng is. We moeten dus snel om tafel om dit te bespreken”, zegt Kamerlid Joël Voordewind maandag in dagblad Trouw.

Afgelopen zaterdag pleitten CDA en D66 ervoor dat het pardon ruimer wordt toegepast, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Maar staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) liet direct al weten dat er wordt vastgehouden aan de afspraken uit het regeerakkoord.

Maar de ChristenUnie vindt dat Harbers nu pas op de plaats moet maken. Ook omdat op dit moment een commissie onderzoek doet naar de problemen van het huidige asielsysteem. „We moeten sneller duidelijkheid geven en kinderen niet nog een half jaar in onzekerheid laten”, aldus Voordewind.