ChristenUnie: Stille ramp in prostitutie

Het kabinet moet veel meer doen voor vrouwen en mannen in de prostitutie die door de coronacrisis in de problemen komen, vindt de ChristenUnie.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf spreekt van een „stille ramp” die zich voltrekt. Volgens haar vallen prostituees vaak buiten „alle regelingen die het kabinet nu optuigt.”

„Tientallen prostituees willen door corona definitief stoppen met hun werk”

Omdat prostituees vaak niet zijn ingeschreven als zzp’er, krijgen zij geen enkele compensatie voor het wegvallen van de regulier inkomsten, aldus de ChristenUnie. Anderen verblijven nog niet lang genoeg in Nederland, en hebben daardoor geen recht op bijstand. Bovendien, zo stelt de partij, is er vaak sprake van een afhankelijkheidsrelatie, hebben prostituees hoge lasten, en worden zij fysiek of financieel gedwongen om toch aan het werk te gaan. Bordelen mogen dan gesloten zijn, prostituees ontvangen klanten nu thuis of gaan zelf op bezoek, „met alle risico’s voor hun eigen gezondheid en de volksgezondheid in het algemeen”, stelt de ChristenUnie.

Van der Graaf wil dat online-advertenties voor prostitutie stoppen en dat prostituees gebruik kunnen maken van de financiële regelingen die zijn opengesteld voor zzp’ers. Ook moet er hulp zijn „voor vrouwen die nu het moedige besluit nemen om uit de prostitutie te stappen.”