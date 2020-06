ChristenUnie stelt Kamervragen over geloofsvervolging

De ChristenUnie in de Tweede Kamer vraagt het kabinet onderzoek te doen naar de schaal waarop er in Nederland mensen worden bedreigd en mishandeld vanwege bekering of geloofsverlating.

Aanleiding is een onderzoek van de gemeente Amsterdam, waaruit blijkt dat in de stad bedreiging en geweld voorkomen, onder meer rond de doop van ex-moslims. De CU stelt dat er sprake is van een diepe inbreuk op de godsdienstvrijheid. Eerder deze week bleek uit een publicatie in het RD dat de bereidheid om aangifte te doen waarschijnlijk laag is. De CU vraagt hier aandacht voor.

