ChristenUnie slaat alarm over dalende opsporingscijfers mensenhandelaren

De daling van het aantal verdachten van mensenhandel dat de politie in 2019 ter vervolging heeft laten inschrijven bij het OM baart de ChristenUnie zorgen.

Het gaat om een aantal van 145, zo blijkt uit de vorige week gepresenteerde jaarverantwoording van de nationale politie. De agenten hadden gemikt op minimaal 190 OM-verdachten.

In 2014 bracht het korps nog 198 OM-verdachten aan. Daarna zette een daling in naar 166 in 2017.

In een poging een ommekeer te bewerkstelligen zette de politie onder meer een webcrawler in. Met behulp van deze tool kunnen seksadvertenties worden gescreend op verdachte indicatoren die kunnen duiden op mensenhandel. Daarbij is het uiteindelijk aan de rechter om in een concrete zaak te beoordelen of het instrument rechtmatig is ingezet.

CU-Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf wil dat verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol de Kamer tekst en uitleg geeft over de daling, vóór een Kamerdebat van 8 juni. Mogelijke verklaringen die door de politie zelf worden geopperd zijn het hoge ziekteverzuim bij de vreemdelingenpolitie en een bovengemiddelde hoge deelname aan een regeling voor vervroegde uittreding binnen dit team.

Van der Graaf wil verder weten of de doelstelling van 240 zaken in 2020 met de huidige bezetting nog wel haalbaar is. Ook wil ze weten of de 10 miljoen euro extra die CU en PvdA afgelopen najaar bij de behandeling van de justitiebegroting wisten vrij te spelen voor de aanpak van mensenhandel, volstaat.

De CU raadt Broekers verder aan kennis te nemen van de aanpak van mensenhandel in Tilburg. In de Brabantse textielstad werden het afgelopen jaar fors meer slachtoffers van mensenhandel opgespoord, onder meer als gevolg van een bewustwordingscampagne.