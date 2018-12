ChristenUnie: route naar Parijs uitgestippeld

De ChristenUnie is blij met het ontwerp-klimaatakkoord dat vrijdag is gepresenteerd. Volgens fractieleider Gert-Jan Segers is „de route naar Parijs nu uitgestippeld”.

In het ontwerp-klimaatakkoord staan plannen om in 2030 49 procent minder van het schadelijke broeikasgas CO2 uit te stoten. Daarbij wordt ook een doorkijkje gegeven naar hoe we 55 procent minder CO2 zouden kunnen uitstoten.

Gert-Jan Segers: „We zijn het aan de komende generaties verplicht om nu in beweging te komen. En dat doen we. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm, de industrie wordt heel veel schoner en we helpen de landbouw en visserij om verder te verduurzamen. En dat doen we op zo’n manier dat ook mensen met een smalle beurs dat mee kunnen maken.”