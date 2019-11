ChristenUnie ontkent meeschrijven Israël

De ChristenUnie (CU) spreekt tegen dat de Israëlische ambassade heeft meegeschreven aan een voorstel van de regeringspartij. De Israëlische krant Haaretz heeft het mis, stelt de CU. Van "buitenlandse inmenging" zou geen sprake zijn.

De CU mobiliseerde de Tweede Kamer na een uitspraak van de Europese rechter dat van producten uit de door Israël bezette gebieden die herkomst op het etiket vermeld moet worden. Nederland moet zich daartegen keren als alleen Israël aan die regel wordt gehouden, vindt de partij. Een meerderheid van de Kamer steunde die opdracht aan het kabinet.

Haaretz schreef vervolgens dat die zogeheten Kamermotie "de vrucht was van een samenwerking tussen de CU en personeel van de Israëlische ambassade in Nederland". Oppositiepartij DENK zag daarin "ongewenste buitenlandse beïnvloeding" en wilde met Kamer en kabinet in debat over deze "ernstige aantijging" door de Israëlische kwaliteitskrant.

Dat de motie is afgestemd met de ambassade is "echt onzin", zegt de CU.