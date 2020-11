ChristenUnie: Meer inspraak voor zorgmedewerker

Meer zeggenschap voor medewerkers in de zorg. Dat is een belangrijke pijler in een actieplan van de Christen-Unie om iets te doen aan de personeelskrapte in de sector.

CU-Kamerlid Carla Dik-Faber wil het plan bespreken tijdens de behandeling van de VWS-begroting, deze week.

Dat insteken op meer zeggenschap broodnodig is, staat voor de politica als een paal boven water. Het bleek haar onder meer toen de capaciteit van de ic-zorg tussen de eerste en de tweede coronagolf in moest worden opgeschaald. Zo’n 70 procent van de ic-verpleegkundigen bleek niet betrokken bij de uitbreidingsplannen. Beloofde gesprekken over flexibele roosters, ruimere kinderopvang of een andere inschaling –stuk voor stuk belangrijke randvoorwaarden om de opschalingsoperatie te laten slagen– bleven uit, met een blijvend hoge werkdruk als gevolg.

„De waarborg dat elke zorginstelling structureel de verpleegkundigen en verzorgenden bij het beleid betrekt, ontbreekt”, zegt Dik-Faber. Om het manco te verhelpen, moet er volgens haar in elke organisatie een Verpleegkundige & Verzorgende Advies Raad (VVAR) komen, dus niet alleen in de ziekenhuizen, ook in de centra voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Op die manier, zo weet Dik-Faber uit werkbezoeken, „worden zorgwerkers echt aangesproken op hun vakmanschap.”

Meer zeggenschap is geen doel op zich, benadrukt ze. „Ik ben ervan overtuigd dat het ook een oplossing biedt voor het personeelstekort. Het ministerie probeert dat te bestrijden met een stevig actieprogramma, met als speerpunten: meer stageplekken en een betere stagebegeleiding. Wat ons betreft prachtig, maar dan is het wel zaak dat je mensen ook voor de zorg behoudt. En daarvoor zal je toch hun betrokkenheid bij het beleid moeten versterken, want de belangrijkste reden waardoor mensen nu uit de zorg vertrekken, is gebrek aan autonomie en zeggenschap.”

Durft de CU in het plan het woord salaris nog in de mond te nemen, nadat PVV-leider Wilders daar de voorbije weken met een reeks aan moties en hoofdelijke stemmingen een enorm punt van maakte? Dik-Faber: „Zeker. Er moet echt ruimte komen om die te verhogen, maar met het indienen en aannemen van een motie heb je dat niet gelijk geregeld. Extra geld voor de zorg betekent niet automatisch hogere salarissen, want in de cao-onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties is de politiek geen partij. Wat ons betreft gaat er wel degelijk iets veranderen. Daarbij kijken we specifiek naar de startsalarissen en de doorgroeimogelijkheden. Ik ben er zeker van dat dit belangrijke punt bij de komende kabinetsformatie op tafel ligt.”