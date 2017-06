ChristenUnie lijkt echt afgevallen

Na twee dagen van gesprekken met de leiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, lijkt de kans op een kabinet met die laatste partij verkeken. De verschillen met GroenLinks zijn ook nog niet uit de wereld, maar de combinatie met die partij stuit niet op harde blokkades. Dat valt op te maken uit de woorden van de betrokken partijleiders.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei donderdag na zijn onderhoud met de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink dat het gesprek niet tot nieuwe inzichten heeft geleid. Er is volgens Segers „een wonder” nodig om zijn partij nog aan de onderhandelingstafel met D66 te krijgen.

Ook Alexander Pechtold (D66) herhaalde dat onderhandelingen met de ChristenUnie er wat hem betreft niet in zitten. Hij houdt vast aan zijn voorkeur voor een kabinet dat „progressief en conservatief verbindt” van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De onderhandelingen tussen die partijen liepen tweeënhalve week geleden stuk op het onderwerp migratie.

GroenLinks-leider Jesse Klaver sluit nieuwe onderhandelingen niet uit. Wel blijft hij benadrukken dat de verschillen nog steeds „heel groot” zijn. „Het is aan deze informateur om te kijken of hij misschien toch nog een lichtpuntje ziet waardoor het mogelijk zou zijn uit deze inhoudelijke impasse te komen.”

Of dat lukt is de vraag. Bij de andere partijen is te horen dat GroenLinks zal moeten bewegen. Eerder zei Klaver juist dat hij best opnieuw wil praten, maar alleen als er een stap in zijn richting wordt gedaan.

Tjeenk Willink werd dinsdag door de Tweede Kamer aangewezen als informateur, als opvolger van Edith Schippers. Hij zei een dag later te streven naar een meerderheidskabinet. Als dat niet lukt, sluit hij een minderheidskabinet niet uit. Hij zei eerst met de leiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie een-op-een te willen spreken en later mogelijk in verschillende combinaties.