ChristenUnie komt weer in beeld bij kabinetsformatie

Komt de ChristenUnie weer in beeld? Dat is de grote vraag nu de formatiebesprekingen met GroenLinks voor de tweede keer klapten.

Informateur Tjeenk Willink meldde gisteravond dat hij er niet slaagde de besprekingen tussen VVD, CDA en D66 enerzijds en GroenLinks anderzijds weer vlot te trekken. Breekpunt is opnieuw het toekomstige migratiebeleid. GroenLinks gaat definitief de oppositiebanken in. Tjeenk Willink en het motorblok van VVD, CDA en D66 bezinnen zich op de vraag hoe nu verder.

Op dit moment liggen er drie opties voor. De eerste is besprekingen te gaan starten met de ChristenUnie. In de tussentijdse reportage aan Kamervoorzitter Arib schrijft Tjeenk Willink weliswaar dat CU-voorman Segers aan hem liet weten dat hij weinig heil ziet in besprekingen met de drie andere partners, maar dat hoeft niet te betekenen dat er geen onderhandelingen met deze partij zouden kunnen komen.

De belangrijkste reden om dit wel te doen, is dat VVD en CDA nog niet de mogelijkheden met de CU hebben verkend. D66 deed dat wel, en die schreef tot woede van VVD en CDA de CU wel af. D66 wilde graag een linkse partij bij de formatie betrekken. Nu GroenLinks echt afvalt, ontstaat er een nieuwe situatie. Het zou zomaar kunnen zijn dat VVD en CDA druk uitoefenen op D66 om Segers toch maar uit te nodigen aan de onderhandelingstafel.

Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat D66 vasthoudt aan het uitgangspunt dat er een linkse partij moet aanschuiven. In dat geval zal eerst de mogelijkheid met de PvdA verkend moeten worden.

Het probleem met de PvdA is echter dat deze partij zelf niet wil. PvdA-prominent minister Dijsselbloem van Financiën heeft daar enkele weken geleden geen misverstand over laten bestaan. Hij wil na de verkiezingsnederlaag van maart eerst „de partij redden.”

Als de PvdA persisteert in deze afwijzing én D66 vasthoudt aan de blokkade van de CU, blijft alleen de derde optie open, namelijk die van een minderheidsregering. Maar die willen VVD en CDA liever niet. Informateur Tjeenk Willink zal het motorblok gaan helpen bij het maken van een keuze, want hij heeft niet alleen een mandaat gekregen om een coalitie te onderzoeken die steunt op een meerderheid in het parlement; hij mag ook de mogelijkheid van een minderheidsregering bezien. Maar die bewaart hij vast tot het laatst.