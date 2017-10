De ChristenUnie (CU), een van de vier partijen van het beoogde kabinet, zegt respect te hebben voor het besluit van minister Hennis om op te stappen. „Ik heb heel veel respect voor de manier waarop de minister zich heeft verdedigd en uiteindelijk haar consequenties heeft getrokken”, aldus CU-fractieleider Gert-Jan Segers.

Hij wilde niet ingaan op de vraag of Hennis minister kan worden in het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en CU. Volgens hem was dat niet de kwestie van de avond.