ChristenUnie: „Groningen First”

Met de extra inkomsten die het kabinet heeft door het gunstige economische tij, moet eerst Groningen worden geholpen voordat het geld in andere dingen wordt geïnvesteerd. „Om president Trump maar te parafraseren: Groningen First. Dat is een dure belofte, een ereschuld”, zegt fractieleider Gert-Jan Segers van coalitiepartner de ChristenUnie in het AD.

„Ik ben óók voor meer rechercheurs en wijkagenten en meer geld voor het onderwijs. Maar laten we niet vergeten welke belofte we eerst hebben gedaan”, aldus Segers. Om Groningen te ontlasten vindt hij dat er een stikstoffabriek moet worden gebouwd, die geïmporteerd gas geschikt maakt voor het Nederlandse gasnet. Zo’n fabriek kost 480 miljoen euro.