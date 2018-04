ChristenUnie en GroenLinks willen wet tegen „hate crimes”

GroenLinks en ChristenUnie willen dat zogeheten hate crimes in het Wetboek van Strafrecht worden opgenomen. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg roepen minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus op hiervoor te zorgen. Zo niet, dan komen zij zelf met een wetsvoorstel, schrijft de Volkskrant.

Directe aanleiding voor de samenwerking is het vandalisme bij een joods restaurant in Amsterdam. Volgens GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg komt in dergelijke situaties een straf voor vandalisme alleen niet tegemoet aan het gevoel van onrecht. ,,Het is een aanval op iemands wezen, op iemands identiteit”, zegt zij in de krant.

Met zwaardere straffen willen Segers en Buitenweg ook het belang van het nondiscriminatiebeginsel benadrukken, aldus de krant.

