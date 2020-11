ChristenUnie dringt aan op ethische richtlijn vaccinatie

Het kabinet moet deskundigen vragen een ethische richtlijn op te stellen over de maatschappelijke dilemma’s die kunnen ontstaan als er een veilig en goed werkend coronavaccin beschikbaar is.

Dat bepleitte ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers woensdag in de Tweede Kamer.

De richtlijn zou onder meer duidelijk moeten maken of indirecte vaccinatiedrang door bijvoorbeeld werkgevers of organisatoren van grote festivals en bijeenkomsten is toegestaan. „Wat als zij zouden zeggen: Je komt alleen binnen als je gevaccineerd bent?”, zo schetste Segers tijdens het debat.

Als het vaccin beschikbaar is, liggen spanningen op de loer tussen de collectieve verantwoordelijkheid van het kabinet voor ons allemaal om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te realiseren en de individuele vrijheid, schetste Segers. Hij benadrukte zelf geen voorstander te zijn van indirecte vaccinatiedrang „en al helemaal niet van directe.”

Overigens sprak een ruime Kamermeerderheid zich op initiatief van DENK-Kamerlid Azarkan vorige maand al uit tegen iedere vorm van een vaccinatieplicht. Bij de stemmingen over een door hem ingediende motie bleek dat alleen VVD en D66 hiervoor ruimte wilden laten. „We moeten de optie in overweging durven nemen dat we er iets tegenover zullen zetten als mensen zich niet laten vaccineren”, aldus VVD-Kamerlid Veldman woensdag.

Zorgminister De Jonge zei dinsdagavond tijdens de persconferentie dat hij niet wil dat mensen die voor het vaccin kiezen privileges krijgen die opzettelijk worden onthouden aan burgers die daar niet voor kiezen. Eerder zei hij wel dat het denkbaar is dat er volgend jaar een fase kan intreden waarin voor (nog) niet-gevaccineerden andere maatregelen zullen gelden. Dinsdag kwam hij daarop terug. „Stel je nou eens voor dat we bijvoorbeeld in de fase zitten dat alle medewerkers en alle bewoners van de verpleeghuizen zijn gevaccineerd en hun mantelzorgers ook en de mensen die daar dagelijks op bezoek komen ook. Dan kun je je afvragen: Is het dan nog nodig om die anderhalve meter te handhaven? Maar dan zijn echt vragen voor later”, aldus De Jonge dinsdag.