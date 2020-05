ChristenUnie dringt aan op coronaconvenant overheid en kerken

Kerken en christelijke organisaties willen met het kabinet en gemeenten afspraken maken over de manier waarop zij het beste hun religieuze bijeenkomsten en activiteiten kunnen uitvoeren in coronatijden. De ChristenUnie zal woensdag tijdens het coronadebat het kabinet oproepen hiertoe een convenant te sluiten, dat op lokaal niveau verder ingevuld kan worden, omdat elke gemeenschap en kerk weer anders is. Zo zouden kerkelijke diensten in de buitenlucht kunnen plaatsvinden.

Kerken mochten de afgelopen tijd kleine bijeenkomsten houden, maar in verband met de risico’s hielden de meeste kerken digitale diensten. In sommige gemeenschappen zijn veel besmettingen geweest tijdens diensten. De kerken willen meer weten hoe ze op een verantwoorde manier met de versoepeling van de maatregelen om kunnen gaan, zoals met doop en samenzang.

Bij de doop heeft een predikant contact en dat mag in principe niet. Bijvoorbeeld kappers mogen al wel weer werken, maar een predikant wordt niet onder contactberoepen geschaard, zegt een woordvoerder van de ChristenUnie. Er is nu volgens hem amper overleg over met het kabinet, terwijl kerken een belangrijke rol in de samenleving vervullen.

Een ander probleem is de samenzang. Dit wordt gezien als riskant, omdat mensen hiervoor diep in- en uitademen en zo virusdeeltjes kunnen verspreiden. Maar volgens de ChristenUnie zijn daar onduidelijke berichten over. De deskundigen van het Outbreak Management Team - het team deskundigen dat het kabinet adviseert over de aanpak van het coronavirus - zouden daar een wetenschappelijk advies over kunnen geven, aldus de ChristenUnie. Ook andere religieuze gemeenschappen zouden convenanten met de overheid kunnen sluiten.