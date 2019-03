ChristenUnie doet goede zaken, tweede Senaatszetel SGP op de tocht

Van de drie christelijke partijen deed de ChristenUnie het woensdag het beste. De partij heeft zicht op een extra zetel in de Eerste Kamer. Hoewel de SGP meer stemmen haalde, staat haar tweede Senaatszetel op de tocht. Het CDA leverde flink in.

Forum voor Democratie deed het als de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag ook op de Biblebelt goed. De winst van de partij van Baudet is niet ten koste gegaan van de SGP. In de tien grootste SGP-gemeenten verloor deze partij alleen stemmen in Goeree-Overvlakkee. Deze lijken echter eerder naar de ChristenUnie te zijn gegaan omdat deze partij op het eiland veel stemmen won. Forum voor Democatie snoepte daarentegen wel veel stemmers weg bij het CDA.

Statenzetels

Eind van de morgen, toen ruim 90 procent van de stemmen was geteld, bleek dat de drie christelijke partijen bij de Statenverkiezingen van woensdag in totaal 3724 kiezers waren kwijtgeraakt. Het CDA ging bijna 92.000 stemmen achteruit. ChristenUnie won er bijna 103.0000, terwijl de SGP er meer dan 9000 vooruitging. Het plaatje wordt ietwat verstoord doordat er in Noord-Holland in 2015 een combinatielijst van CU en SGP was. Dit jaar deed de ChristenUnie in deze provincie met een zelfstandige lijst mee.

Door het verlies van het CDA daalt het aantal Statenzetels van de christendemocraten met 15 naar 74. Hierdoor daalt het aantal zetels van deze partij in de Eerste Kamer van 12 naar 9. De christendemocraten verloren relatief het meest in Zuid-Holland en Groningen. In beide provincies raakten ze een kwart van de stemmen kwijt. In Zuid-Holland gaat het om ruim 30.000 stemmen.

Zeeland was de enige provincie waar het CDA een winst boekte. De partij bleef de grootste in Limburg, Zeeland, Overijssel en Friesland.

Al met al is het resultaat voor het CDA teleurstellend. De vraag is of de partij in de aanloop naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen de opwaartse lijn nog weet te vinden.

Verkerk

De ChristenUnie was de enige regeringspartij die woensdag stemmenwinst boekte. Het aantal Statenzetels in de verschillende provincies neemt waarschijnlijk toe van 29 naar 32 (exclusief de zetel in Noord-Brabant). Het gaat bij de winst om de twee zetels in Noord-Holland, terwijl de partij in Utrecht ook een zetel won.

Bij de twee zetels in Noord-Holland past wel een kanttekening. Bij de vorige Statenverkiezingen in 2015 hadden ChristenUnie en SGP in deze provincie nog een gecombineerde lijst die 1 zetel haalde en die door een CU’er werd bezet. Nu deed de CU met een zelfstandige lijst mee die 2 zetels haalde.

In feite gaat het dus om een winst van 1 zetel.

In Noord-Brabant was nog wel sprake van een gecombineerde lijst van ChristenUnie en SGP. Dankzij de stemmenwinst bleef de ene zetel behouden. Deze wordt bezet door een CU’er.

De ChristenUnie deed het goed in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De partij was onder andere succesvol in grote gemeenten, zoals Utrecht, Rotterdam, Hilversum, Ede en Apeldoorn.

In de Eerste Kamer krijgt de ChristenUnie er waarschijnlijk een zetel bij. Hierdoor zou naast Mirjam Bikker, Peter Ester en Tineke Huizinga ook hoogleraar Maarten Verkerk in de Senaat aanschuiven.

Onduidelijk

De SGP boekte behalve in Zuid-Holland en Utrecht in alle provincies stemmenwinst. Wat de partij echter sterk parten speelt, is de hogere opkomst, waardoor er relatief gezien sprake is van een achteruitgang.

De SGP ging achteruit in Goeree-Overvlakkee en in de vier Utrechtse gemeenten Leusden, Houten, Amersfoort en Zeist. Gemeenten waar de SGP de grootste stemmenwinst behaalde, waren Barneveld, Urk en Dantumadiel.

Hoewel de SGP meer stemmen boekte, daalt het aantal Statenzetels met waarschijnlijk 4 naar 14. In Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Zeeland verliest de partij op basis van de uitslag van omstreeks half twaalf vanmorgen een zetel in de Provinciale Staten.

Door de daling zou de tweede zetel in de Eerste Kamer op de tocht komen te staan. Het was eind van de morgen nog onduidelijk of naast Peter Schalk ook Diederik van Dijk zijn plek in de Senaat zou behouden.