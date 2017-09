Christelijke partijen reageren op Troonrede; SGP kritisch

De drie christelijke partijen hebben een eerste reactie gegeven op de Troonrede. SGP-fractievoorzitter Van der Staaij is kritisch.

Volgens Van der Staaij stond de Troonrede niet bol van verrassingen. „Op economisch vlak kan ik er een eind in meegaan.” Wel vindt hij de kloof tussen één- en tweeverdieners te groot, terwijl éénverdieners „een extreme belastingdruk” hebben. Daar gebeurt nog niets aan, stelde hij.

anp

Ook nu het beter gaat met de Nederlandse economie, moet de overheid zuinig zijn op de schatkist. „Het zou van goed rentmeesterschap getuigen het extra geld niet allemaal uit te geven”, aldus de SGP in een formele reactie.

De SGP constateert dat het demissionaire kabinet terughoudend is geweest in de geplande uitgaven voor 2018, maar vreest dat het volgende kabinet het niet zal kunnen laten cadeautjes uit te delen. Het volgende kabinet moet wel iets doen aan het verschil in inkomen tussen een- en tweeverdieners.

Waar wel per se meer naartoe moet is de krijgsmacht. Daar is vooralsnog geen extra geld voor uitgetrokken, hoewel het waarschijnlijk is dat de volgende regering dat alsnog zal doen. „De internationale situatie is van dien aard, dat de gevaarlijke tekorten bij Defensie heel snel moeten worden weggewerkt.”

Middengroepen

Fractieleider Segers van de ChristenUnie vindt het evident dat het nieuwe kabinet zorg moet dragen voor de middengroepen. „Zij hebben zwaar geleden in de crisis. En zij moeten ook merken dat het beter gaat met Nederland. Maar dingen toezeggen is nu lastig, dat kan pas met het regeerakkoord in de hand.”

Grote vraagstukken

Het CDA noemt deze Prinsjesdag bijzonder, „omdat we in afwachting zijn van een nieuw kabinet. Dat betekent dat de werkelijke begroting voor de jaren hierna pas na de formatie bekend zal zijn. De vooruitzichten zijn beter dan een aantal jaar geleden, maar er zijn nog steeds grote vraagstukken die beantwoord moeten worden. Denk aan de onzekerheid op de arbeidsmarkt, de zorgen rondom migratie en integratie en het bieden van zorg aan mensen die dat nodig hebben.”