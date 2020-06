Christelijke fracties in Senaat kritisch over wet tegen witwassen

De drie christelijke partijen in de Senaat hebben grote moeite met een wetsvoorstel dat witwassen en terreurfinanciering wil tegengaan. De SGP gaat, als het kabinet aan de wet niets verandert, tegenstemmen.

De kritiek van CDA, CU en SGP richt zich op één onderdeel uit het wetsvoorstel, namelijk dat ook kerkgenootschappen verplicht worden zich te registeren in het zogeheten UBO-register. Aanvankelijk was in het wetsvoorstel voor kerken een uitzondering gemaakt, maar door een amendement van de VVD is die uitzondering door de Tweede Kamer geschrapt.

SGP-woordvoerder Schalk noemde het dinsdag, in een debat over het wetsvoorstel, „schrijnend dat kerken hier worden geplaatst in een frame van witwassen en terrorisme.” Ook benoemde hij het risico dat kwaadwillenden straks op eenvoudige wijze kunnen traceren wie bij welk kerkgenootschap of welke geloofsgemeenschap behoort. „Met naam en toenaam, alle adresgegevens op een presenteerblaadje.”

Dit kan zijns inziens met name verkeerd uitpakken voor de Joodse gemeenschap, die nu al veel last heeft van bedreigingen, en voor vluchtelingenkerken. „Deze wet beoogt witwassen tegen te gaan, maar bewerktstelligt het zwart maken.”

Het wetsvoorstel zal volgende week dinsdag in de Eerste Kamer waarschijnlijk met een grote meerderheid worden aangenomen. De SGP zal, als aan de wet niets verandert, tegenstemmen. In de Tweede Kamer stemden de staatkundiggereformeerden in december 2019 nog vóór het wetsvoorstel.

Minister Hoekstra (Financiën) deed de critici, behalve SGP ook CDA en CU, overigens nog wel een handreiking. Het kabinet wil in gesprek gaan, zei de bewindsman, met kerken en geloofsgemeenschappen om te bezien of individuen uit die groeperingen die bedreigd worden, op een afgeschermd deel van het UBO-register kunnen komen.