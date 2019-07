Chris Stoffer: Weinig SGP’ers zeggen dat klimaatplan onzin is

De richting is goed, maar het tijdspad van het akkoord is te dwingend. Een reductie van 49 procent CO2 in 2030 kan zomaar mislukken, denkt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. „We hadden al bezig moeten zijn.”

Desondanks is hij blij dat het akkoord er ligt. Volgens de SGP’er staan er veel goede plannen in die bijdragen aan een zorgvuldige omgang met de schepping.

Waarom zou het doel in 2030 niet haalbaar zijn?

„Ik hoop natuurlijk dat we over elf jaar het doel ruimschoots hebben gehaald. Echter denk ik dat het klimaatakkoord er dan eerder had moeten liggen. Willen we het halen, dan hadden we nu al volop bezig moeten zijn. Mijn angst is dat de techniek zich niet altijd snel genoeg aanpast aan onze wensen. Het stroomnet kan bijvoorbeeld niet altijd de capaciteit van alle zonnepanelen aan.”

Wat is volgens u het beste plan uit het akkoord?

„Dat het kabinet ambitie heeft om stevig te minderen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Door de afbouw van de gaswinning in Groningen worden we nog meer afhankelijk van de import van olie en gas; dat is een slechte zaak. De omslag naar elektrisch rijden zie ik zelf dan ook wel zitten, al gaat het te snel om in 2030 iedereen aan de stekkerauto te hebben. Dat kan niet iedereen zich veroorloven.”

In maart maakte u zich zorgen of de bakker op de hoek en gepensioneerden ook kunnen rekenen op genoeg steun van de overheid om te verduurzamen. Wat is uw beeld nu?

„Daar maak ik me nog steeds zorgen over. In het akkoord is wat de SGP betreft niet goed uitgewerkt hoe kleine ondernemers of gezinnen die net rond kunnen komen, mee kunnen blijven doen. Niet elk huishouden kan het zich veroorloven om een extra hypotheek af te sluiten voor het verduurzamen van hun woning.”

Gaat dit akkoord niet teveel uit van maakbaarheid?

„Een beetje wel, maar dat vind ik niet erg. De wereld vergaat heus niet in 2030 omdat Nederland net wat te weinig heeft gedaan aan CO2-reductie; God beschikt over de aarde. Wij kunnen echter wel de hand aan de ploeg slaan om zorg te dragen voor de schepping. Stappen die we redelijkerwijs kunnen zetten, moeten we gewoon zetten.”

Denkt u dat dit klimaatakkoord op steun kan rekenen van uw achterban?

„Ik kom weinig SGP’ers tegen die dit beleid onzin vinden. Een deel vindt dat we nog een stapje harder moeten lopen. Dat zijn de flanken waar we mee te maken hebben. Ik schat in dat pakweg driekwart van onze achterban vindt dat het goed is dat er stappen gezet worden naar zorgvuldige omgang met de schepping.”