Chirurgen zien af van bepaald borstimplantaat

Na een Frans verbod zien plastisch chirurgen in Nederland vrijwillig af van het gebruik van bepaalde borstimplantaten. Het gaat vooral om producten die worden gebruikt bij borstreconstructies en minder bij cosmetische ingrepen.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) reageert daarmee op een verzoek van minister Bruno Bruins (Medische Zorg). De bewindsman verzocht in afwachting van een nader onderzoek geen zogenoemde macrogetextureerde en polyurethaan gecoate borstimplantaten te gebruiken. De NVPC heeft laten weten dat advies over te nemen, meldt de minister.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden er verdere maatregelen getroffen. Bruins zoekt ook uit of een verbod mogelijk is, net zoals in Frankrijk. De Franse autoriteiten verboden dertien producten van zes fabrikanten uit voorzorg, na aanwijzingen dat er een beperkt risico is op lymfeklierkanker.