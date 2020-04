China wil opheldering over nieuwe naam Nederlandse post Taiwan

China wil opheldering van Nederland over de naamsverandering van de diplomatieke vertegenwoordiging in Taiwan, dat door China wordt gezien als afvallige provincie.

Het Nederlandse Handels- en Investeringsbureau in Taiwan heet sinds maandag Nederlandse Bureau Taipei, kondigde vertegenwoordiger Guy Wittich aan in een videoboodschap. De relatie tussen de landen is de laatste jaren flink verbeterd en draait niet meer enkel om handel, aldus Wittich over de nieuwe naam.

Volgens Peking mogen landen geen ambassade hebben in zowel China als Taiwan. De vertegenwoordigingen in Taiwan van Australië en Groot-Brittannië voerden eerder al vergelijkbare naamsveranderingen door.

De Chinese staatskrant Global Times noemde het een provocatie die waarschijnlijk negatieve gevolgen heeft voor Nederland, en schreef dat de ambassade in Den Haag dinsdag om opheldering heeft gevraagd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Wu, prees de naamsverandering en zei dat de relatie met Nederland nog verder zal verbeteren, aldus Taiwanese media. In zijn videoboodschap bedankte Wittich Taiwan voor de donaties van gezichtsmaskers, en zei dat de handel tussen de landen in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld.