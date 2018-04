China laat weer Nederlands kalfsvlees toe

Nederlands kalfsvlees mag na jaren weer naar China. De Chinese markt gaat nog deze zomer open, hebben de Nederlandse en de Chinese regering afgesproken.

China sloot na de uitbraak van BSE oftewel de gekkekoeienziekte in de jaren negentig zijn grenzen voor rundvlees uit Europa. Na een jarenlange lobby maakt Peking nu voor Nederlands kalfsvlees een uitzondering. Dat levert een extra omzet van 15 miljoen euro op, meldt het ministerie van Landbouw.

China is onder de indruk van de „wereldwijd bekende” manier waarop Nederland de voedselveiligheid bewaakt, stelt Henny Swinkels van brancheorganisatie SBK. Hij hield nog wel even zijn hart vast toen afgelopen winter fraude met de registratie van melkvee aan het licht kwam. Maar de kalversector nam meteen contact op met de Chinezen om uit te leggen hoe dat zat, en wist hen gerust te stellen.

Swinkels ziet achttien jaar lobbywerk nu bekroond en is daar „heel blij mee”. Hij prijst het kabinet en de ambassade, die „een heel goede klus hebben gedaan”. Hij houdt nog wel een klein slagje om de arm, omdat de Nederlandse kalversector nog wat inspecties moet doorstaan.

Minister Carola Schouten (Landbouw) en premier Mark Rutte kregen de toezegging dat Nederland weer kalfsvlees naar China mag exporteren tijdens hun bezoek aan premier Li Keqiang. Ze zijn in China op handelsmissie. Schouten is „heel blij dat we de handelsmissie met deze mooie toezegging kunnen afsluiten. Er is door veel mensen lang aan gewerkt.”