Chemiereus steekt miljarden in Antwerpse haven

De Britse chemiegroep Ineos gaat twee fabrieken bouwen bij de haven van Antwerpen. De investering van 2,7 miljard euro moet zo’n vijfhonderd banen opleveren, meldt zakenkrant De Tijd.

Ineos-topman Jim Ratcliffe tekent dinsdag een intentieverklaring in aanwezigheid van de Vlaamse premier Geert Bourgeois, de Antwerpse burgemeester Bart De Wever en haventopman Jacques Vandermeiren.

De twee fabrieken komen volgens De Tijd te staan bij het dorpje Lillo, op terreinen van Gunvor, Monsanto en Solvay. De fabrieken gaan ethaan- en propaangas omzet in ethyleen, een grondstof voor de plasticindustrie. Ze moeten in 2023 klaar zijn. Het zou gaan om de grootste investering in de Europese chemiesector in twintig jaar. Rotterdam was eerder in beeld voor (een deel van) de order.