Charles Michel ziet optimisme over toekomst EU

De nieuwe EU-president Charles Michel ziet „energie en optimisme over de toekomst van Europa”. De Belgische oud-premier zei dat in Brussel tijdens een ceremonie waar hij het voorzitterschap van de Europese Raad (de EU-toppen van regeringsleiders en staatshoofden) van de Pool Donald Tusk overnam.

Michel reisde als voorbereiding op zijn nieuwe baan de afgelopen maand naar de Europese hoofdsteden en ging ook bij premier Mark Rutte op bezoek. „Ik heb zoveel positieve ideeën gehoord over hoe we in de EU kunnen samenwerken en een onbreekbare eenheid vormen”, zei hij.

De 43-jarige liberaal wil dat Europa wereldleider wordt van de groene economie en internationaal haar stem laat horen om haar belangen te beschermen. „De EU kan niet op de handen zitten bij de lastigste discussies van onze tijd.”

De EU moet ook met meer zelfvertrouwen spreken over haar normen en waarden op het wereldpodium, aldus de Belg. „500 miljoen burgers, sterke democratieën, robuuste economieën, de universiteiten gevuld met knappe koppen. De EU heeft veel redenen om zelfverzekerd en assertief te zijn.”