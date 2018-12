„Chaos bij belastingdienst nog niet voorbij”

„De chaos bij de Belastingdienst is voorlopig nog niet voorbij. Zelfs als alle reparaties die het kabinet in de planning heeft succesvol zijn, zijn de sores bij de fiscus volgend jaar niet over”. Dat zegt staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een gesprek met De Telegraaf.

De bewindsman spreekt van „complexe en hardnekkige” problemen. „Zelfs al lukken al mijn beleidsmatige aanpassingen, dan kan ik nog steeds niet zeggen: volgend jaar zijn alle problemen voorbij”, bekent de D66’er.

De Belastingdienst stapte in 2017 over op een nieuw computersysteem om de schenk- en erfbelasting te incasseren, maar die overgang pakte verkeerd uit. De afhandeling van aangiften raakte achterop, waardoor de fiscus honderden miljoenen aan belastinggeld nog niet heeft geïnd.

Snel wil geen valse hoop verspreiden: „We hopen natuurlijk dat het aantal incidenten afneemt en daarvoor heb ik meer grip nodig op de dienst. Maar je moet niet te snel te veel willen oplossen. Sterker nog: dat was de kern van wat ik als probleem van de vorige plannen zag. Ik vertraag een beetje, doe een stapje terug in het ambitieniveau, maar uiteindelijk met als doel om die aanpassing beter te laten zijn.”