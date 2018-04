Celstraf voor man met „koekjesbomgordel”

De man die in juni 2016 paniek zaaide in een winkelstraat in Brussel met wat later een valse bomgordel bleek, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank legde hem daarnaast een boete van 1800 euro op.

De bomgordel bleek zout en koekjes te bevatten. De twintiger had de politie gebeld met het verhaal dat hij was ontvoerd en iemand zijn bomgordel van afstand zou opblazen in een winkelcentrum. De omgeving werd afgezet. De man bekende al snel dat hij dat hij alles had verzonnen.

Kort na de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel had de man de politie ook al gebeld, met het verhaal dat hij betrokken was bij de aanslag op het vliegveld bij Brussel. Ook dat had hij uit zijn duim gezogen.