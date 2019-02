Celstraf EU-ambtenaar voor verkrachting

Een man met een directiefunctie bij de Europese Commissie is veroordeeld tot vier jaar celstraf voor verkrachting van een werkneemster. De 51-jarige directeur ontkent en gaat in hoger beroep.

De jonge juriste was na een receptie op het kantoor van haar directeur in 2015 naar haar bureau gegaan. Later op de dag nodigde hij haar en drie andere secretaresses uit nog een borrel te komen drinken in zijn kantoor. Na afloop zou hij haar hebben opgesloten en verkracht.

Volgens de directeur had de vrouw ingestemd met de seks. De rechtbank in Brussel acht verkrachting echter bewezen, en neemt het hem extra kwalijk dat hij gemeenschap had met een ondergeschikte.