Cel voor diplomafraude met spelfout

De rechtbank in Antwerpen heeft vijf mensen veroordeeld voor diplomafraude die aan het licht was gekomen door een spelfout. Een man die vervalste getuigschriften had verkocht kreeg een jaar cel opgelegd, een andere verdachte een jaar voorwaardelijk en de anderen werkstraffen van 100 tot 120 uur.

Vier van de verdachten wilden zich in 2016 inschrijven bij een ondernemingsloket met een getuigschrift bedrijfsbeheer, om als zelfstandige aan de slag te kunnen gaan. In het getuigschrift stond een spelfout: „de directeur bevestigd” stond met een d in plaats van een t geschreven.

De vier bleken ook onvoldoende Nederlands te spreken om een cursus bedrijfsbeheer te kunnen volgen. De rechtbank kende de onderwijsinstelling die werd opgevoerd als verstrekker van de getuigschriften een vergoeding van 250 euro toe voor reputatieschade.