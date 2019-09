Cel voor aanrijden Belgische agent na inbraak

Een 21-jarige Nederlander die in januari een agent aanreed na betrokkenheid bij een inbraak in België is door de rechtbank in Tongeren veroordeeld tot vijftien maanden celstraf.

Bij de inbraak op 19 januari in Maasmechelen werd de bewoonster wakker en alarmeerde de politie. Die zag een zwarte Volkswagen met Nederlandse nummerplaat en draaiende motor in de buurt staan. De agenten parkeerden ernaast, waarop de bestuurder gas gaf en een van hen raakte.

De politieman vuurde enkele keren in de richting van de auto. De twee inbrekers die nog in het huis waren hoorden dat en wisten met waardevolle munten en juwelen te ontkomen.

Een andere politiepatrouille merkte de Volkswagen wat later op en zette de achtervolging in. De politieauto werd meermaals geramd bij inhaalpogingen. Na een achtervolging van bijna een uur gaf de Nederlander zich over in Roermond. Dat was nadat hij had gemerkt dat ook een Nederlandse politiepatrouille hem op de hielen zat.