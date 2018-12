CDJA: partijtop koerst af op nieuwe catastrofe

Het CDA riskeert net zo’n afstraffing als acht jaar geleden als de partijtop zijn koers niet verlegt. Sinds de partij is toegetreden tot het kabinet, weten kiezers niet meer waar de christendemocraten voor staan, waarschuwt jongerenafdeling CDJA.

Een sprekend voorbeeld is volgens de CDA-jongeren de weigering van de partijtop om een stokje te steken voor de verhoging van de rente op de studielening. De leden van de partij hebben voorman Sybrand Buma opgedragen om de maatregel uit het regeerakkoord van tafel te halen. Maar „daar is niets mee gedaan”, stelt CDJA-voorzitter Lotte Schipper vast. Buma weigert de coalitiepartners te vragen om van de afspraak af te zien.

Alles wijst er daardoor volgens Schipper op dat het CDA zal instemmen met de renteverhoging en de „hele duidelijke opdracht van de leden” naast zich neerlegt. Dat zou „niet alleen een klap in het gezicht van de CDA-leden” zijn, maar „zou de partij ook nog kunnen achtervolgen tijdens de verkiezingen in maart”.

De jonge christendemocrate is „teleurgesteld” in Buma, die naar haar zin te weinig duidelijk maakt waar het CDA voor staat. „Dit is onderdeel van een bredere zorg: het verhaal van het CDA is in het kabinet-Rutte III onduidelijker geworden”, zegt Schipper. En dan trekt de partijtop zich ook nog eens weinig aan van de achterban. Dat kwam het CDA in 2010 al eens duur te staan, waarschuwt ze. Nooit verloor de partij meer zetels dan toen.

Om zo’n drama af te wenden moet de partijtop zijn koers verleggen, stelt de CDJA-voorzitter. Om te beginnen met een stem tegen de renteverhoging, waarover de Tweede Kamer zich woensdag buigt. Een voorstem „zou onbegrijpelijk en onbestaanbaar zijn”.

Het CDA streed jaren tegen het leenstelsel voor studenten, maar moest in de kabinetsformatie slikken dat dat overeind bleef. Dat studenten bovendien meer rente op hun lening moeten betalen, was de CDA-achterban echter te gortig. Boze leden wezen er onder meer op dat het goedmakertje dat het CDA binnensleepte, een halvering van het collegegeld in het eerste jaar, in het niet valt bij de extra rentekosten.