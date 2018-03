CDJA: Gemeente moet reclame voor sugardaddy verbieden

In elke gemeente zou het reclame maken voor zogeheten sugardaddy’s verboden moeten worden, vindt de jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA.

Sugardaddy websites bieden een platform waarop jonge vrouwen zichzelf voor geld kunnen aanbieden om te ‘daten’ met rijke, oudere mannen. Ondermeer studentes maken hiervan gebruik om op deze wijze te kunnen bijverdienen. „Dit is gewoonweg verkapte prostitutie”, schrijft het CDJA in een donderdag gepresenteerd manifest.

De jongerenorganisatie van het CDA brengt het manifest uit op internationale vrouwendag. Het CDJA doet in de verklaring, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, nog drie andere voorstellen. Zo zou er in elke gemeente een pooierverbod moeten komen en moet Amsterdam een verbod afkondigen op toeristische trips naar de Wallen. „Per dag worden er in onze hoofdstad honderden meisjes commercieel verkracht. Gemiddelden wijzen uit dat 50 procent van de vrouwen gedwongen in de prostitutie zit. Dat is moderne slavernij.”

Busvervoer

Verder stelt het CDJA vast dat het openbaar vervoer voor vele (jonge) vrouwen geen veilige manier is om van a naar b te komen. „Zeker tijdens de nachtelijke uren, bijvoorbeeld op weg terug van het uitgaan.” Daarom moeten gemeenten „investeren in busvervoer tot ’s avonds laat” en moeten zij ook bezien of er voldoende haltes zijn. „Bovendien pleiten wij ervoor dat bussen in de nachtelijke uren ook tijdens de rit mogen stoppen om passagiers er dichter bij hun huis uit te laten.”

Het op straat intimideren van vrouwen moet door gemeenten harder worden aangepakt en bestraft, vinden de CDA-jongeren.

Training

Ten slotte willen zij dat, zoals ook in Frankrijk het geval is, Nederlandse gemeenten gezamenlijk afspreken dat vrouwen die worden lastiggevallen op straat bij cafés en winkels naar binnen kunnen om daar hulp te krijgen. „Eigenaren kunnen dan een training krijgen over hoe ze met dit soort situaties moeten omgaan.”