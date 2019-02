CDJA: Einde aan neoliberaal beleid kinderarmoede

Het CDA moet meer werk maken van het bestrijden van kinderarmoede. Die oproep doet de jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, aan de moederpartij in aanloop naar het partijcongres van aanstaande zaterdag.

Op dat congres wordt een voorstel besproken van de jonge christendemocraten waarin onder andere wordt opgeroepen om gemeenten meer bevoegdheden te geven om rust te creëren in gezinnen met armoede. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door het tijdelijk overnemen van de controle over het budget van een gezin door gemeenten of door hulp in natura, vinden de jongeren.

Ook zou wetgeving een einde moeten maken aan bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage op scholen en dure verplichte leermiddelen. Overigens vindt het CDJA dat in het huidige armoedebeleid te veel nadruk ligt op de materiële kant van armoede. Binnen de partij lijkt brede steun te zijn voor het voorstel van de jongerenorganisatie.