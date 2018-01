CDA zit met Limburgs raadslid in de maag

Het CDA zit met een omstreden Limburgs raadslid in de maag. Het landelijke bestuur van de partij ziet Julien Penders niet zitten als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Echt-Susteren. De lokale afdeling houdt echter aan hem vast, hoewel hij twee keer is veroordeeld voor mishandeling.

Het landelijk bestuur kijkt of het nog maatregelen kan nemen, maar erkent weinig middelen in handen te hebben. Een veroordeling past niet bij de grondhouding van een politicus, aldus een woordvoerder.

Penders kreeg na de tweede mishandeling in 2011, toen hij 21 was, een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. De lokale CDA-afdeling noemt de zaak inmiddels verouderd. Hij heeft zijn straf gehad. Bovendien functioneerde hij goed als raadslid, aldus het loklae CDA tegen Dagblad De Limburger.