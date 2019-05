CDA ziet opzet in weglaten misdaadcijfers

Het lijkt erop dat op het ministerie van Justitie en Veiligheid geprobeerd is "niet de transparantie te bieden" over van misdrijven verdachte asielzoekers waar de Tweede Kamer om had gevraagd. Dat zegt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg in reactie op de verwachting van VVD-staatssecretaris Mark Harbers dat hij valt over de kwestie.

Vorige week ontstond ophef over een rapport over misdrijven waarvan asielzoekers worden verdacht. Zware vergrijpen waren daarin onder het kopje ‘overig’ geschaard. Harbers liet dinsdagmiddag weten dat er op het ministerie wel degelijk was gewaarschuwd dat niet zo te doen. Waarschijnlijk treedt hij deze week nog af.

"Nu blijkt dat er niet open over gecommuniceerd is", zei Van Toorenburg. "Er is dus waarschijnlijk echt een poging gewaagd op dit ministerie om niet de transparantie te bieden waar we om hebben gevraagd." Volgens PVV-leider Geert Wilders staat zelfs al vast dat "zware criminele daden door asielzoekers bewust zijn weggemoffeld".

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is "teleurgesteld" over het aanstaande vertrek van zijn partijgenoot. Maar toen hij Harbers’ uitleg hoorde vond hij "er geen speld tussen te krijgen". Dat de staatssecretaris zijn "verantwoordelijkheid neemt", vindt hij "te prijzen". Dijkhoff weet uit ervaring dat het ministerie van Justitie een "lastig departement" is, maar hij houdt nog steeds voor mogelijk dat er geen boze opzet in het spel is.

Ook Maarten Groothuizen van coalitiepartner D66 houdt nog een slag om de arm. Hij vindt het ook nog te vroeg om al van Harbers’ aftreden te spreken. Hij wil de staatssecretaris eerst vragen kunnen stellen voor hij conclusies trekt en vindt het "heel goed" dat de bewindsman daarvoor "vanavond al naar de Kamer komt".

De vierde regeringspartij ChristenUnie, vindt ook dat Harbers "in het debat het finale woord" moet spreken. CU-voorman Gert-Jan Segers prijst Harbers’ keuze om verantwoording af te leggen in de Kamer. Oppositiepartij PvdA kiest dezelfde lijn.

SP’er Jasper van Dijk oordeelt al wel dat Harbers’ aanstaande vertrek "terecht" is. "Er zijn cijfers onder de pet gehouden, dus de Kamer is onvolledig geïnformeerd", en dat geldt nu eenmaal als een politieke doodzonde. Thierry Baudet van Forum voor Democratie velt hetzelfde oordeel. "Harbers’ positie is volstrekt onhoudbaar geworden."

