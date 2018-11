CDA wil verbod op bonussen mediabureaus

Het CDA wil een wettelijk verbod op de bonussen die mediabureaus ontvangen van omroepbedrijven, dagbladen, tijdschriften voor hun bemiddeling bij advertenties. Tweede Kamerlid Harry van der Molen zal dat maandag naar voren brengen bij de behandeling van de mediabegroting. Een CDA-woordvoerder heeft een bericht in het Financieele Dagblad hierover bevestigd.

Mediabureaus kopen als bemiddelaar in opdracht van bedrijven en instellingen advertentieruimte in. Ze adviseren ook in welke media het beste geadverteerd kan worden. Volgens het CDA is het het onwenselijk dat mediabureaus zowel geld ontvangen van adverteerders als van de partijen die de advertenties plaatsen. Door een verbod op bonussen wordt ook een gelijk speelveld in de mediasector bevorderd. Op dit moment geven sommige omroepen en uitgevers wel bonussen en andere niet.