Het CDA wil opheldering over de storing bij KPN waardoor het alarmnummer 112 in grote delen van het land niet bereikbaar is. Tweede Kamerlid Chris van Dam vindt het „redelijk onbegrijpelijk” dat de 112 zo kwetsbaar is. Hij hoopt bij het vragenuurtje in de Kamer opheldering te krijgen, twitterde hij. „Want dit moet niet mogen.”

De politie heeft alle agenten in dienst opdracht gegeven de straat op te gaan en heeft een alternatief nummer voor 112 beschikbaar gesteld.