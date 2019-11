CDA wil kinderen meer beschermen tegen reclame

Het CDA vindt dat kinderen beter beschermd moeten worden tegen reclame op televisie en internet. „Kinderen worden nu te veel gezien als ‘mini-consumenten”, meent CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen.

Hij wil onder meer dat in programma’s van influencers en vloggers altijd helder moet zijn als er reclame in het spel is. Dat moet dan duidelijk genoemd worden in het programma of via een tekst op het scherm. Onderzoek wijst namelijk uit dat kinderen deze reclame lastig herkennen, aldus de CDA’er.

Als het aan hem ligt wordt sponsoring van kinderprogramma’s verboden en zal sluikreclame niet meer toegestaan zijn bij programma’s „met een significant kinderpubliek”. Hij doet zijn voorstellen maandag tijdens de behandeling van de mediabegroting van verantwoordelijk minister Arie Slob.