CDA wil al praten over alternatief leenstelsel

Het CDA wil de komende tijd al om de tafel gaan zitten met andere partijen om op zoek te gaan naar een alternatief voor het leenstelsel. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van het huidige systeem, maar in het regeerakkoord is afgesproken er niet aan te tornen.

„Ik ga niet eenzijdig het regeerakkoord opzeggen. Maar ik constateer dat er een beweging gaande is die zegt: het leenstelsel is niet een goed idee geweest, dat moet anders”, zei CDA-leider Pieter Heerma tijdens het debat over de begroting van volgend jaar.

Maar hij wil niet wachten tot de volgende verkiezingen om met een vervanger voor het leenstelsel te komen. Hij wil met andere partijen die af willen van het systeem „kijken of we tot contouren van iets nieuws kunnen komen”. Binnen de coalitie houdt alleen de VVD nog vast aan het leenstelsel.

GroenLinks reageerde al positief op het voorstel van Heerma.