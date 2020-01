CDA wil afspraken met gemeenten over ‘kangoeroewoningen’

Het kabinet moet zich intensiever bemoeien met de bouw van woningen in gemeenten. Dat vindt het CDA.

In een debat over de groeiende wachtlijsten voor verpleeghuizen riep Kamerlid Geluk-Poortvliet minister Hugo de Jonge (VWS) woensdag op te bewerkstellingen dat plannen voor de bouw van zogenaamde kangoeroewoningen voorrang krijgen.

In een dergelijk pand wonen een gezin en een hulpbehoevende oudere in twee aparte woningen onder één dak. Het uitbreiden van het aantal van dergelijke woningen kan bijdragen aan het wegwerken van de wachtlijsten, denkt het Kamerlid.

Het aantal thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten dat gebruikmaakt van langdurige zorg is sinds 2015 met bijna een kwart gestegen tot 80.000, zo meldde het CBS recent. Met het actieprogramma Langer Thuis probeert het kabinet in te spelen op deze ontwikkeling. Zo voorziet Langer Thuis onder meer in extra middelen waarmee verpleeghuisartsen ook in de thuiszorg kunnen worden ingezet en krijgen gemeenten extra geld voor het regelen van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook is er een innovatieregeling voor de start van nieuwe woonzorgprojecten en zijn er experimenten waarbij zorgbehoevende, thuiswonende ouderen vooruitlopend op hun verhuizing alvast enkele dagen per week in het verpleeghuis kunnen logeren.

Later voegde De Jonge nog het programmaonderdeel wonen toe, maar volgens het CDA komt dat nog onvoldoende uit de verf. Zo blijkt het aanpassen van bestaande woningen voor senioren lastiger dan gedacht. Om die reden wil Geluk het accent verleggen naar nieuwbouwprojecten. „Gemeenten moeten de bouw van kangoeroewoningen nu actief gaan stimuleren”, aldus het Kamerlid.