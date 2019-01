CDA-voorzitter: meer subsidie voor politici

De subsidie voor politieke partijen en Kamerleden moet omhoog. Volgens CDA-voorzitter Ruth Peetoom krijgen volksvertegenwoordigers veel te weinig ondersteuning om hun werk goed te doen. „Het is onverantwoord om op deze voet verder te gaan”, zegt ze in het AD.

De scheidend CDA-voorzitter zegt dat ook andere partijen vinden dat het zo niet verder kan, maar is er in Nederland grote verlegenheid om te vragen om meer subsidie. „In de Nederlandse politiek krijgt je al gauw het verwijt dat je je eigen zakken wil vullen. Dat is niet waar, maar de democratie moet ons wat waard zijn.”

Volgens Peetoom is de ondersteuning van volksvertegenwoordigers onvoldoende om de controlerende taak goed uit te voeren. „Tweede Kamerleden hebben meestal meer één medewerker tot hun beschikking en Eerste Kamerleden niemand.” Een precies bedrag wil ze niet noemen. „Dan gaat het daar alleen maar over” aldus Peetoom.