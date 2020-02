CDA-voorman sluit FVD niet uit voor landelijke verkiezingen

In een versplinterd politiek landschap heeft het weinig zin om allerlei partijen uit te sluiten, vindt fractievoorzitter van het CDA Pieter Heerma. De partij is dan ook niet van plan om Forum voor Democratie (FVD) uit te sluiten.

Dat CDA Brabant met VVD en FVD praat over het vormen van een college in Brabant, is aan de regionale afdeling, stelt Heerma in WNL Op Zondag. Hij is niet van plan daar een stokje voor te steken.

„Een grote meerderheid ziet en erkent dat er een groot bestuurlijk probleem in Brabant ligt”, zegt de CDA-voorman. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 55 procent van CDA-stemmers het goed vindt dat VVD en CDA in Brabant proberen een coalitie te vormen met FVD.

Ook op landelijk niveau doet Heerma de deur niet dicht voor FVD. „We zitten in een situatie waarin er zoveel polarisatie is, waarin partijen elkaar over en weer uitsluiten”, zegt de christendemocraat. „Dat leidde in 2017 ertoe dat er zoveel partijen elkaar uitgesloten hadden dat er bijna überhaupt geen regering gevormd kan worden. Dat ga ik niet doen.”

Volgens de jongste peiling van De Hond blijkt bovendien dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat partijen met FVD en de PVV moeten praten over het vormen van een coalitie als zelfs de grootste partijen minder dan 20 zetels behalen. Van de VVD-aanhangers vinden ongeveer twee op de drie het wel goed als dan wordt verkend of met de FVD, PVV of met beide partijen een regering kan worden gevormd. Van de CDA-kiezers is dat 59 procent.