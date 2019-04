CDA-prominenten: Debat over koers

Om te kunnen overleven, moet het CDA alle tot dusver gedane oproepen om te werken aan de inhoud en het profiel van de partij veel serieuzer nemen.

Dat bepleit een groep CDA-prominenten, onder wie econoom Lans Bovenberg en oud-directeur Raymond Gradus van de CDA-denktank woensdag in een discussiestuk. In zes gebundelde essays over onder meer het klimaat en Europa willen ze een bijdrage leveren aan het Beraad Perspectief 2030. Deze recent door de partijtop geïnstalleerde werkgroep staat onder leiding van de voormalige CDA-wethouder Leonard Geluk uit Rotterdam.

Uitgangspunt voor het CDA-klimaatstandpunt moet volgens de groep zijn dat Nederland op het gebied van duurzaamheid een achterstand heeft in te halen. „Daarvoor moet het christendemocratisch midden het voortouw nemen en draagvlak mobiliseren.” De groep steunt het overlegmodel van het huidige kabinet dat moet uitmonden in een klimaatakkoord. Essentieel is wel dat de politiek de pijn zo verdeelt „dat het voor iedereen draaglijk blijft.”

De groep spreekt zich uit voor een nationale CO2,-heffing, bovenop de Europese, waarbij de opbrengsten worden teruggesluisd naar burgers en bedrijven. „Het gaat om de combinatie tussen duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid.” Opmerkelijk is dat het discussiestuk de mogelijkheid om kerncentrales bij te bouwen nadrukkelijk open laat.

In Europa moet Nederland aansluiting zoeken bij de Frans-Duitse as en meebouwen aan Europese militaire integratie. Daarnaast moet de inzet zijn gericht op een hervormd migratiebeleid „waarin mensen, in de juiste aantallen worden verwelkomd die relatief veel kans in onze samenleving hebben.”