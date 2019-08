CDA: Overleg nodig over handhaven boerkaverbod

Het kabinet moet in overleg met de politie en het OM nagaan hoe het donderdag van kracht geworden boerkaverbod zo goed mogelijk kan worden gehandhaafd. Dat vindt het CDA.

Zonder nader overleg dreigt het verbod een wassen neus te worden, constateerden de CDA’ers Van der Molen en Van Dam woensdag. Eén van die oorzaken daarvan is dat het signaleren van een overtreding van de wet in eerste instantie is opgedragen aan zorginstellingen en openbaar vervoersbedrijven, aangezien de wet het dragen van gezichtsbedekkende kleding specifiek in bijvoorbeeld het openbaar vervoer en in zorginstellingen verbiedt.

Valt boerkaverbod te handhaven?

Brancheorganisaties in de zorg en het ov hebben echter te kennen gegeven weinig prioriteit te zullen geven aan de wet, omdat die volgens hen wringt met de vervoers- en zorgplicht. Er is bovendien geen plicht om bij een overtreding de politie te waarschuwen. De wet stelt slechts dat instellingen dit „kunnen” doen.

De Nationale Politie liet in meerdere uitingen eveneens doorschemeren dat het handhaven van de wet voor haar geen halszaak is.

Fout, stelt het CDA, want slechts als er streng wordt gecontroleerd worden er weinig overtredingen gemaakt en hoeft de inzet niet te worden geïntensiveerd.

Zowel CDA als VVD zijn bezorgd dat burgers voor eigen rechter gaan spelen als de politie verzaakt. Die zorg leeft ook binnen de moslimgemeenschap, zeker nadat het AD zijn lezers gisteren wees op het recht van het zogenaamde burgerarrest.

Een moslima nam daarop het initiatief om via de Twitterhashtag #boerkabuddies boerkadragers en vrijwillige burgerbeveiligers met elkaar in contact te brengen.