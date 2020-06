CDA-leden kunnen De Jonge, Keijzer, Omtzigt en Van Helvert kiezen

Het CDA-bestuur draagt vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en de Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert voor als kandidaat-lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen. De CDA-leden kunnen in ieder geval uit dit viertal een nieuwe aanvoerder kiezen.

"Het bestuur is van mening dat alle leden van het CDA zich over het totaal van deze kandidaten mogen uitspreken", zei partijvoorzitter Rutger Ploum vrijdag op het partijbureau in Den Haag. "En om die reden mag ik vanavond bekendmaken dat het CDA een lijsttrekkersverkiezing organiseert met vier kandidaten." De vier kandidaten werd meteen gevraagd een korte 'pitch' te houden.

Een vijfde CDA'er die een gooi naar het lijsttrekkerschap wilde doen, de Limburger André Reumkens, is afgevallen. De Jonge en Keijzer werden, naast minister Wopke Hoekstra, die zich onverwacht niet als kandidaat meldde, als favorieten genoemd. Ploum verwees in een filmpje waarin hij de zoektocht naar een lijsttrekker aankondigde zelfs naar de drie bewindspersonen.

Omtzigt, en in mindere mate Van Helvert, maakten hun kandidatuur redelijk onverwacht bekend. Van Helvert wil wel dat Hoekstra premier wordt, als het Limburgse Kamerlid het CDA in maart volgend jaar de overwinning brengt. Hoekstra was hiervoor overigens nog niet benaderd. De bewindsman houdt zijn lippen stijf op elkaar als hij erover wordt bevraagd door de pers.

Wegens het coronavirus zal het een korte lijsttrekkersstrijd worden. Leden van het CDA mogen hun stem tussen 6 en 9 juli uitbrengen. Alle ogen zullen op het CDA zijn gericht, omdat het een van de weinige partijen is waar een serieuze strijd tussen kandidaat-lijsttrekkers wordt gehouden.

Overigens kunnen ook andere CDA-leden zich nog melden. Als drie provinciale afdelingen, tien lokale of 1 procent van de leden hun steun uitspreken voor een kandidaat, kan diegene het alsnog meedoen.

