CDA laat ruimte voor gedeeltelijke uitzetstop

Regeringspartij CDA wil kijken of de uitzetting van kinderen die straks mogelijk alsnog in aanmerking komen voor een kinderpardon, niet beter kan worden stilgelegd. Maar een uitzetstop voor alle uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen die al lange tijd in Nederland verblijven is geen goed idee, vindt CDA-leider Sybrand Buma.

Doordat het CDA bij nader inzien de kinderpardonregeling toch graag versoepeld zou zien, is daar nu een Tweede Kamermeerderheid voor. Coalitiegenoten ChristenUnie en D66 grepen die ommezwaai meteen aan om een denkpauze voor de uitzetting van zogeheten ‘gewortelde kinderen’ te bepleiten.

Nieuwe, mildere regels laten nog minstens maanden op zich wachten, als grootste coalitiepartner VVD die überhaupt zal accepteren. CU en D66 willen voorkomen dat de komende tijd nog gezinnen op het vliegtuig worden gezet die onder de nieuwe regels in Nederland zouden mogen blijven.

Buma vindt dat iedere uitzettingszaak van een ‘geworteld’ gezin „extra zorgvuldig moet worden bekeken” nu er verandering op til is. In een algehele uitzetstop ziet hij niets, omdat sommige gezinnen nu al weten dat ze ook met aangepaste regels niet in Nederland mogen blijven.

De Kamer buigt zich volgende week over het kinderpardon. Dan moeten de partijen kijken welke gezinnen misschien wél wat respijt moeten krijgen, vindt Buma. Hij denkt daarbij ChristenUnie en D66 aan zijn zijde te vinden.